ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಪಿಐಎಲ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥ

ಕಾಯ್ದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ’ ಮಸೂದೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
High Court of KarnatakabengaluruStampedechinnaswamy stadium

