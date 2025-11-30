ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ: ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡುವಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಾಸಕರೂ ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎ.ಎಸ್. ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಕೂಡಾ ‘ಕಾವೇರಿ’ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ‘ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆಯ ವಿವರ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೊ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>