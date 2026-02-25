ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಕಮಿಷನ್‌ | ಸಿ.ಎಂ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ: ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:46 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಶೇ 80 ಕಮಿಷನ್‌ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‌80 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್‌ ಲಂಚ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ
Corruptioncontractor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT