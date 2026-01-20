ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ರಾಜೀವ್ ಗೌಡನನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ: ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗುಡುಗು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 11:46 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 11:46 IST
IPSShidlaghattaG Parameshwar

