ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನಿಗದಿ: ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ DPAR ಪತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:04 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ

ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಧಾನಸೌಧ: ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು; ನೌಕರನ ಬಂಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಧಾನಸೌಧ: ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು; ನೌಕರನ ಬಂಧನ
ವಿಧಾನಸೌಧ: ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು; ನೌಕರನ ಬಂಧನ
DPARLettervidhanasouda
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT