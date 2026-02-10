ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಅಬಕಾರಿ ಲಂಚ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:43 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ?; ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ?; ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ
ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ?; ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ?; ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ?; ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ
ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ?; ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ
CorruptionbribeRB Timmapur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT