ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026: ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:15 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:15 IST
Introduction
8

ಕಾನ್ಪುರ ಲ್ಯಾಂಬೊರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ: ತಂಬಾಕು ಉದ್ಯಮಿ ಮಿಶ್ರಾ ಪುತ್ರ ಬಂಧನ

9

ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

10

ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: KS ಲಿಂಗೇಶ್

DK ShivakumarRahul GandhiDonald TrumpVijayendratop 10 news
