ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇವಲವೇ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತಡೆಗೆ ನಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:33 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೀರಲ್ಲ? ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾತ್ಸಾರವೇ? ಇಂತಹುದೊಂದು ಅಭಿಶಾಪದ ದಹನೀಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಿದೆ.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
High Court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT