ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು: ‘ಸೇನಾನಿ’ಗಳೆಡೆ ಅನಾದರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ಆಧರಿಸಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕುಮಾರ ಪುಷ್ಕರ್‌, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ( ವನ್ಯಜೀವಿ)
