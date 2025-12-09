ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
PF: 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:38 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:38 IST
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ PF ಕಂತು ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಜಿಬಿಎಗೆ ₹180 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ PF ಕಂತು ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಜಿಬಿಎಗೆ ₹180 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
