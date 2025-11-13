ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ PF ಕಂತು ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಜಿಬಿಎಗೆ ₹180 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:58 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 22:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಿಎಫ್‌ ಕಂತು ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
ಎ.ಕೆ. ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್‌ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಬಿ.ಆರ್‌. ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿ.ಟಿ. ಜಗನ್ನಾಥ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಡಿ. ಗಣೇಶ್‌ ಶಂಕರ್‌, ದ್ರವ್ಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಕೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್‌, ಲವಕುಶ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌, ಎನ್‌ಕೆಎಸ್‌ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌, ನಾಗೇಶ್‌ ರಾಜಣ್ಣ, ನಿತ್ಯಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಆರ್‌. ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಯ್ಯ ಅಜಯ್‌ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಶಂಕರ್‌ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿಶಿರ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌, ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎನ್‌ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ್‌ರಾವ್‌, ಟಿಪಿಎಸ್‌ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ ಲಿ., ಅಶೋಕ ಬಯೊ ಗ್ರೀಟ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಎಂಎಸ್‌ಜಿಪಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಟೆಕ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
Garbage ManagementgarbagepfGreater Bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT