Holidays: ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ 4 ರಜಾ ದಿನಗಳು

<p>ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p>ಜನವರಿ 10ರಂದು ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದ ರಜೆ, ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನ ಸತತ ರಜೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. </p><p><strong>ಜನವರಿ 15 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜೆ</strong></p><p>ಜನವರಿ 14ರಂದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವೆಂದೇ ಕರೆಯುವ ಸಾಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬವಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೆ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಭಾನುವಾರದ ರಜೆ ಕೂಡ ಸಿಗಲದೆ. ಜನವರಿಯ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.</p><p>ಸೂರ್ಯನು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಥಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪುಣ್ಯಕಾಲವನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 14ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಜೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 15ರಂದು ನೀಡಿದೆ.</p>