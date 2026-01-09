ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

Holidays: ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ 4 ರಜಾ ದಿನಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 15:16 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 15:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೇರಿ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೇರಿ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ನಾಳೆ ರಜಾ ಕೋಳಿ ಮಜಾ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುಂದರ ಕಥನ
‘ನಾಳೆ ರಜಾ ಕೋಳಿ ಮಜಾ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುಂದರ ಕಥನ
Makar SankrantiSchool HolidaysHolidays

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT