ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಿ.ಎಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಭಾಗ್ಯ –ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:49 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಇಲ್ಲದೇ 10 ಸಾವಿರ ಟಿ.ವಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣ ಬೀದಿಗೆ ಎಳೆಯುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
SiddaramaiahBY VijayendraDK ShivakumarKarnataka politics

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT