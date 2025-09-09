ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

'ಕಾಳಿಂಗ ಮನೆ"ಯಿಂದ ಸರ್ಪಗಳ ಶೋಷಣೆ: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ KRS ಪಕ್ಷ ದೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:52 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು
Agumbe GhatEshwar KhandreKRSKalinga Institute

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT