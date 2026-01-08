ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ: ಶಾಸಕ ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ: ಶಾಸಕ ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ: ಶಾಸಕ ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ, ನಾನಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ, ನಾನಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ, ನಾನಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆನಪು– ಬಂದೂಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಲೆ ಎತ್ತದಿರಲಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆನಪು– ಬಂದೂಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಲೆ ಎತ್ತದಿರಲಿ
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆನಪು– ಬಂದೂಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಲೆ ಎತ್ತದಿರಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ | ರಾಜಶೇಖರ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ | ರಾಜಶೇಖರ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ | ರಾಜಶೇಖರ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಬಾರಿ ನಡೆಸಿಲ್ಲ: ಪರಮೇಶ್ವರ
G ParameshwaraBellarykarnataka news

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT