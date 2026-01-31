ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶಂಕರರ ತತ್ವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: ವಿಧುಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 15:16 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 15:16 IST
ವೇದಾಂತ ಭಾರತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿವೇಕದೀಪ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದರು ರಚಿಸಿದ್ದ ‘ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ’ ಪಠಿಸಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೇ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು 
ಶಂಕರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯೋಗಾನಂದೇಶ್ವರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಠ ಯಡತೊರೆ  
swamijiShankaracharyaLife

