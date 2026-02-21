<p><strong>ವಾರ್ಸಾ</strong>: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಯುರೋಪ್ನ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪೋಲಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ‘ಡ್ರೋನ್ ತಡೆಗೋಡೆ’ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಯುರೋಪ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಪುಣ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. </p>.<p class="bodytext">ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ಮರುರೂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೋಲಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಯುರೋಪ್ನ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ರಷ್ಯಾವೇ ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೂರಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ, ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೀಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಾಯುರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಸಿ, ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಲ್ಯುಕ್ ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>