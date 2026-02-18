<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹದಿಹರಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 5.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು ₹65.08 ಕೋಟಿ) ಮೊತ್ತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಾನಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ.</p>.<p>‘ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಎಐ ಚಾಟ್ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಾಟ್ಬೋಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರು ತಂಡವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಚಾಟ್ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ–ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲದಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>