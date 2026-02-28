ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
world news

ಇರಾನ್‌ನ 2 ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 85 ಸಾವು

ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:17 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:17 IST
ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ.
– ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ, ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ  
DeathIran–Israel war

