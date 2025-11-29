62ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆ: ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿವಾಹವಾದ ಮೊದಲ ಆಸಿಸ್ PM ಆಲ್ಬನೀಸ್

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 62 ವರ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಜೊಡಿ ಹೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ ‘ದಿ ಲಾಡ್ಜ್’ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 46 ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದರು.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ’ಎಂದು ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮ್ಯಾರಿಡ್’ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಸಂತಸದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p> <p>2024ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಗೆಳತಿ ಹೇಡನ್ ಬಳಿ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಲ್ಬನೀಸ್, ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ನನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆನೊ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ’ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಡನ್ ಅವರು ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2022ರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು.</p><p>ದಂಪತಿ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಮಧುಚಂದ್ರವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಡನ್ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ ಆಲ್ಬನೀಸ್, 2019ರ ಉದ್ಯಮ ಭೋಜನಕೂಟವೊಂದದಲ್ಲಿ ಹೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>