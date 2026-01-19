ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದ ಮತೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ಢಾಕಾ</strong>: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಕೋಮು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಜನವರಿ 9ರಂದು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತು. </p>.<p>ಇದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>‘645 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 71 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೋಮು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಜತೆಗೆ ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 38 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಗುಲ ಧ್ವಂಸ, ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರ–ಗಲಭೆ, ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ, ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಹಾಗೂ 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆದರಿಕೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಉಳಿದ 574 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. 51 ಪ್ರಕರಣ ನೆರಹೊರೆಯ ಜಗಳ, 23 ಭೂ ವಿವಾದ, 106 ಕಳ್ಳತನ, 26 ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ, 58 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ 172 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಸಹಜ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದೂ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>