ಕೊಲೆಗಡುಕ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೂನಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಸೀನಾ ಕಿಡಿ

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2024ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ತೊರೆದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರತೆಗೆ ಅನುವು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಮುಕ್ತ ಯುಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು.</p><p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಬಾತ್ಮಿದಾರರ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಆಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಿಗರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿರುವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>‘ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ನಾಯಕರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ವಲಸಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಹಸೀನಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಿದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.</p><p>ಯೂನಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಗಾರ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್, ಹಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾವಿನ ಕೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p><p>ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೆಣೆದಿದ್ದ ಸಂಚು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅವತ್ತಿನಿಂದ ದೇಶವು ಭಯೋತ್ಪದನಾ ಯುಗಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಡೀಪಾರಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜನರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>