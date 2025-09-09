ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ‘ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ’ಗಳಂತೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಪ್ತ ಪೀಟರ್‌ ನವರೊ ಟೀಕೆ

Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:35 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:35 IST
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಬದುಕುಳಿಯದು.  ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತವೆ.
ಪೀಟರ್‌ ನವರೊ ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ
