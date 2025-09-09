ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ‘ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ’ಗಳಂತೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಪ್ತ ಪೀಟರ್‌ ನವರೊ ಟೀಕೆ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ‘ಬ್ರಿಕ್ಸ್’ ಗುಂಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಅವು ‘ರಕ್ತಪಿಶಾಚಿ’ಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯದು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪೀಟರ್ ನವರೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ರಿಯಲ್ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯ್ಸ್’ಗೆ ಸೋಮವಾರ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನವರೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನವರೊ, ‘ಭಾರತ ಕೂಡ ದಶಕಗಳಿಂದ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಅಣುಬಾಂಬ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಈಗ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದ ಅವರು, ‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನವರೊ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಬದುಕುಳಿಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದರೂ ಅವುಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಪೀಟರ್ ನವರೊ ಶ್ವೇತಭವನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಲಹೆಗಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>