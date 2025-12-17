<p><strong>ಅಭುಧಾಬಿ: </strong>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 16)ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. </p><p>2022ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ 13 ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. </p>.IPL 2026 ರಾಹುಲ್, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಸೇರಿ 9 ಕನ್ನಡಿಗರು; ಯಾರು, ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?.IPL ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಸೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಯಂಕ್ರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 95 ರನ್ ಗಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಆದರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಯಂಕ್ ಅವರು ₹75 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p><p><strong>369 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಮಯಂಕ್ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಹೌದು, ಐಪಿಎಲ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ 369 ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಗದೇ ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಕನ್ನಡಿಗ ಮಯಂಕ್ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 71ನೇ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 8ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮಯಂಕ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಹರೆಸರು ಬಿಡ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p><p>ಹರಾಜಿನ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಹೆಸರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>