ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಚೀನಾ

ಬೀಜಿಂಗ್: 'ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರೋಪವನ್ನು ಚೀನಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

'ಭಾರತ –ಚೀನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಗುವೊ ಜಿಯಾಕುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. 

'ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆಯ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ) ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ದೇಶದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚೀನಾವು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಗುವೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.