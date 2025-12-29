China Taiwan Conflict: ತೈವಾನ್‌ ಸುತ್ತ ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಲೀಮು

<p><strong>ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್:</strong> ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ತೈವಾನ್ ಸುತ್ತ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಸೇನೆಯು ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ‘ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ತೈವಾನ್, ತನ್ನ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೈವಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಹೇಳಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ’ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತೈವಾನ್ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಚೀನಾ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೈವಾನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>