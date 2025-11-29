ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

‘ದಿತ್ವಾ’ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತತ್ತರ; ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 132ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

15,000 ಮನೆಗಳು ನಾಶ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:36 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು 
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು 
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಭಾರತ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಭಾರತ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
CycloneSrilanaka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT