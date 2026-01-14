<p><strong>ನುವುಕ್ (ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್)(ಎಪಿ):</strong> ‘ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಟೊ(ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಸ್ಥೆ–ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ) ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಉದ್ದೇಶ’ದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ‘ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನ್ಯಾಟೊ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ.</p>