ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಂಕ ಹೇರುತ್ತೇವೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಬೆದರಿಕೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೈಲ ಪೂರೈಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಹೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">'ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು 'ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿರ್ಧಾರ'ವೇ ಹೊರತು ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಶೇನ್ಬಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಕ್ಯೂಬಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮೇಲೆ ಸತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>