<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಂಡಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ನ ಕ್ಲಾಡರ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ ಒಂದರ ಬಳಿ ಜನರಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>