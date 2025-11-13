<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ‘ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಸ್ಸ್ಟೈನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂಬುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇ–ಮೇಲ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂಬುದು ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಇ–ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ನ ಸದನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೂರು ಇ–ಮೇಲ್ಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ‘ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಟ್ರುತ್ ಸೋಷಿಯಲ್’ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಗಳೇನು?: ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಫ್ರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೆಫ್ರಿ ಎಸ್ಸ್ಟೈನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ.</p>.<p>ಜೆಫ್ರಿ, ಬಾಲಕಿಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಸಹವರ್ತಿ ಘಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು 2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇ–ಮೇಲ್ವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.‘ಟ್ರಂಪ್ ನನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಇ–ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.</p>.<p>2019ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಲೇಖಕ ಮೈಕೆಲ್ ವೋಲ್ಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಇ–ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ‘ಆತನಿಗೆ (ಟ್ರಂಪ್) ಬಾಲಕಿಯರ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>