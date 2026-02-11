50 ವರ್ಷ,9 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 89 ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್):</strong> ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.</p><p>5 ದಶಕಗಳಿಂದ 9 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 89 ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಕ್ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ (79) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ 9 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದೆ.</p><p><strong>ಜಾಕ್ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ಯಾರು?</strong></p><p>1946ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆನೆಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಾಕ್ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ. 1960ರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 89 ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವಂತೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಬಾಯ್ ಲವರ್...</strong></p><p>ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಬಾಯ್ ಲವರ್ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. 13 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 150 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 89 ಸಂಸತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಯಾಂಟೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1967ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಭಾರತ, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೇಂಡ್, ಮೊರಾಕ್ಕೊ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲಿಡೋನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.</p><p><strong>ಯುಎಸ್ಬಿ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗ...</strong></p><p>ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಯುಎಸ್ಬಿ ಡ್ರೈವ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಇದಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲೆವ್ಯೂಗಲ್ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಮದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>