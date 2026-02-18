<p><strong>ಮಾಲೆ</strong>: ಎರಡು ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 12 ದೋಣಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತವು ಮೊದಲನೇ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಡೆತನದ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಗತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಜಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p class="title">ಫಾಫು ಮತ್ತು ಧಾಲು ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಜಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು, ‘ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತವು ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ಗೆ 12 ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>