ಸಿಂಗಾಪುರ | ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗೆ ಜೈಲು, ಛಡಿಯೇಟು

<p><strong>ಸಿಂಗಾಪುರ</strong>: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆರು ಛಡಿಯೇಟುಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ. 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಚಾಂಗಿ ಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ 31 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ನ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಕೊಠಡಿಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದನು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p class="title">ಭೇಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತಾದರೂ, ನಂತರ ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಅಂಕಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಾರ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದನು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಈ ನಡುವೆ ಮಹಿಳೆಯು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸಾದಾಗ, ಶರ್ಮಾ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದು, ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>