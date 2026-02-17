ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಹೋರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ ಇರಾನ್‌

ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:48 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
USAmericaIran

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT