ಹೋರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ ಇರಾನ್‌

<p><strong>ಜಿನೇವಾ:</strong> ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನಾ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ, ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p class="title">ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಇದೇ ಜಲಸಂದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಸರತ್ತು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p class="title">'ಇರಾನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೋರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂದಿಯ ಕರಾವಳಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ 'ತಸ್ನಿಂ' ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p class="title">'ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗಿನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>