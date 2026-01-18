ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,000

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್: </strong>ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೃತರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಮಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, 'ಅಮಾಯಕ ಇರಾನಿಯನ್ನರ ಸಾವಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಕೋರರೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ದಿಷ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು–ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ದಿಷ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಸಾವಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ, 'ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು.</p><p>ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3,308ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ 4,382 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಇದುವರೆಗೆ 24,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.Iran: ಮರಣ ದಂಡನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಇರಾನ್; ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ.ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೇರ ಹೊಣೆ; ಇರಾನ್ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>