ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
Iran: ಮರಣ ದಂಡನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಇರಾನ್; ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ

*ಮೂರು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವೊಲಿಕೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ 
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ
ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅರಾಘ್ಚಿ ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ   
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

