ಸೀಮಿತ ದಾಳಿಯೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> 'ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಸೀಮಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>'ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸೀಮಿತ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಮಿತ ದಾಳಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ಎಸಾಮೈಲ್ ಬಗೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಸೀಮಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕೃತ್ಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಈ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h3>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</h3>.<p>'ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವೇರದಿದ್ದರೆ, ಸೀಮಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ?</strong> </p><p>ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಮಾನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಒಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಖಚಿತತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕೊಫ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಳಿಯ ಜೆರ್ಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>