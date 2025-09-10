ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ದೋಹಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಮಾಸ್‌ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ

ರಾಯಿಟರ್ಸ್
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:36 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Israeli attackHamas

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT