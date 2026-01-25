ಅಮೆರಿಕ: 10 ಸಾವಿರ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

<p><strong>ಲಾಸ್ ವೆಗಾಸ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಮದೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 14,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಶನಿವಾರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವು ಭಾನುವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ದಕ್ಷಿಣ ರಾಕಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ವರೆಗಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಿಮ, ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಘನೀಕೃತ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1.80 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>