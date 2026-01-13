ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಹಾರ್ಕಿವ್ (ಉಕ್ರೇನ್)</strong>: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವೊಂದು ಧ್ವಂಸವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.</p>.<p>‘ರಷ್ಯಾದ 25 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 293 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ’ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ಕಿವ್ನಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 6 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಡೆಸಾ ನಗರದ ಗವರ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ‘ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>