ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಟ್ರಂಪ್‌ – ರುಟ್ಟೆ ಮಾತುಕತೆ: ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧ

ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:27 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:27 IST
ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆರ್ಕ್‌ಟಿಕ್ ಭೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಟೊದ ಏಳೂ ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
– ಮಾರ್ಕ್‌ ರುಟ್ಟೆ, ನ್ಯಾಟೊ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಟ್ರಂಪ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ)
Donald Trumpgreenland

