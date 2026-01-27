ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಘೋಷಣೆಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸುಂಕವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್, ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 15ರಿಂದ ಶೇ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>