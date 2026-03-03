ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ:ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:14 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:14 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾರ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್
ಇರಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾರ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇರಾದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ: 24 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ: 24 ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
AmericaIranIsrael Iran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT