ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ನಗರದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ವಕ್ತಾರ ಆಂಥೋನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಂಥೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>