<p><strong>ಚಾಂಗ್ಜು: '</strong>ಜಾಗತಿಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚೀನಾ ನೆರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಚಾಂಗ್ಜು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕವು, ಚೀನಾದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಸಿರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು 11 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜಪಾನ್, ಕೆನಡಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>