ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಹೊಳಪಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ

<p>ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಅಸಂಗತವೂ, ಸಮಯದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಯದ ನಡುವೆಯೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದುದು ಇರುವಂತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದೂ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರವೂ ಲಭ್ಯ, ಅಪವಿತ್ರವೂ ದೊರಕೀತು. ಬಲ್ಲಿದರು ಇರುವಂತೆ ಬಡವರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಮೇಲಿನ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ದರ್ಶನ ನನಗಾಯಿತು. </p>.<p>ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತು. ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ವರ್ಗದವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ದೇವಿ ಇವಳು ಎಂದೇ ನಂಬಿಕೆ. ಫಲ ನೀಡುವ ದೇವಿ, ರೋಗ–ರುಜಿನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲವಳು, ಗಂಡನಿಂದ ಲಿಂಗಭೇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಎದೆಗುಂದದೆ ದೈವಿಕ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟೆಯಾದ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ. ‘ಮಿಥ್’ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡವಳು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ನಡುವಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ‘ಮಹಿಳೆಯರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ’ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಹಾಡುಗಳು, ಲಾವಣಿಗಳು, ನೃತ್ಯ ನಾಟಕಗಳು, ಜಾತ್ರೆಗಳು, ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. </p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಮುಡುಬಿ ಜನಪದ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಾವಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿತ್ತು. 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಬಾವಿಯನ್ನು, ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್’ ಎನ್ನಲಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. </p>.<p>ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಮೇಲುಲಿ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮಾಧುರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ–ಸತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮೆದೆಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕತಾರಿನಾದ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಎಂದೋ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನವನೀತವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಲಾವಣಿಯೊಂದು<br>ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟು–ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಾಗ, ಕಷ್ಟ–ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಹೀನ ಪತಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಎದೆಗೊಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಕಥನಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಂಪನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥನಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದ ಹೂರಣವನ್ನು ಈ ಜನಪದ ಗಾಥೆಯು ಅರುಹಿತು.</p>.<p>ಕ್ರಿ.ಶ. 6ರಿಂದ 8ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಆಳಿದ ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. 2ನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯತನಕ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದೇ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು (ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ. ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಗುಲಗಳು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದವು. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದವು).</p>.<p>1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿ. ಯಾವ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಯಾವ ಉಳಿ, ಯಾವ ಅಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಲೆ ಮೂಡಿಸಿತೊ? 