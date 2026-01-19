ಇಂದು ಓಶೋ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ: ದೇವರೆಂದರೆ ಹೃದಯದೊಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿ

<p>ಓಶೋ; ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 1931 ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ 1990 ಜನವರಿ 19ರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ.</p><p><strong>ದೇವರ ಅಸ್ಥಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್ ರ ಕಿರು ಅನುಭಾವ;</strong></p><p>‘ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಮೀನುಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ನೀವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇರುವುದು ದೇವರೇ. ಈ ಮರಗಳು, ಈ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ಮೋಡಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ, ಆಕಾಶ, ನೀವು, ನಾನು ... ಇದೇ ದೇವರು‘.</p><p>‘ಸಂಗೀತವು ಏಳು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಏಳು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ: ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಆಳವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವಪರವಶತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿಳಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಅನುಭವ’.</p><p>‘ದೇವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ‘.</p><p>‘ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನ, ಧ್ಯಾನಸ್ಥ, ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅದು ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ - ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರು ಎಂಬ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು? ಈ ಸೂತ್ರವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು– ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದ ಭೂತಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ. ಎರಡನೆಯದು– ನಂಬಿಕೆ, ಶರಣಾಗತಿ. ಅವನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೆಯದು– ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೂಲಗಳಿಂದ, ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಳಗಿನ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅವನ ಪೋಷಣೆ, ಅವನ ನಿರಂತರ ಉಲ್ಲಾಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು– ಸತ್ಯವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿತನವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಐದನೆಯದು– ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಅದು ಮುಗ್ಧತೆ. ಆರನೆಯದು– ಮೌನವಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ‘.</p><p>'ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ .... ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿ ... ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ರಸವಿದ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಒಂದು ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೇವರು ಆ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ - ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು.</p><p><strong>ಲೇಖಕರ: ಸಾಧಕರು, ವಿರಕ್ತ ಮಠ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>