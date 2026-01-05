ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ವಸಂತ ಕಲಾಲ್‌ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ!

ವಸಂತ ಕಲಾಲ್‌
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 0:03 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 0:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಸಂತ್

ವಸಂತ್

VenezuelaVenezuela crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT