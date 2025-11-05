ಚುರುಮುರಿ: ಭ್ರಾತೃ ಭಾಷೆ

<p>‘ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಕಲಬೆರಕಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ...’ ಚಟ್ನಿಹಳ್ಳಿ ನಿಂಗತ್ತೆ ಬೇಸರಗೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ, ಹಿಂದೆ–ಮುಂದಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ...’ ಪ್ರದೇಶದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೊಲ್ಲ’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಪರಭಾಷಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಬಾಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಿಂಥ ಭ್ರಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಶಂಕ್ರಿ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಪರಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನ ಗಾತ್ರವೂ ಬೃಹತ್ ಆಗ್ತಿದೆ!’</p>.<p>‘ಹೀಗಾದರೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಕಾಣೆಯಾಗೋದಿಲ್ವೆ?’</p>.<p>‘ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ’.</p>.<p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ‘ಒನ್ ಕಿಲೊ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲುಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು’.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕ್ಯಾಲುಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಆತಂಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 35 ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾಸಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ!’</p>.<p>‘ಹೌದೌದು. ಕನ್ನಡ ಫೇಲಾಗಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಪಾಂಕ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ಪರಭಾಷಿಗರ ವಿಚಾರ ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲೇ ಸುಮಿ’ ನಿಂಗತ್ತೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗೋದಿಲ್ವೆ ಅತ್ತೆ?’ ಅಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ...’ ಸಿಡುಕುತ್ತಾ ನಿಂಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>